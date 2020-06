Il fondatore degli Afterhours è nella nuova giuria insieme con Emma Marrone, Hell Ratton e Mika. E’ stato già protagonista per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. “X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela” confessa