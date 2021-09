X Factor 2021: cosa sa Emma Marrone su Hell Raton e viceversa?

X Factor 2021 sta per cominciare. Appuntamento dal 16 settembre con Ludovico Tersigni e i confermatissimi quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Nell’attesa scopri quanto sanno l’uno dell’altro Emma e Hell Raton. VIDEO Condividi:

Manca davvero poco alla nuova edizione di X Factor (VAI ALLO SPECIALE), in onda dal 16 settembre su Sky e NOW. Mai come quest’anno, il talent più amato e celebrato del piccolo schermo ha in serbo per noi tantissime novità: confermatissimi i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e il nuovo frontman Ludovico Tersigni (L'INTERVISTA A SKY TG24).

Quiz ai giudici di X Factor 2021 approfondimento X Factor 2021, il nuovo promo con i giudici e Ludovico Tersigni. Video Cosa sa Emma Marrone su Hell Raton e viceversa? Il nuovo frontman di X Factor 2021, Ludovico Tersigni, pone delle domande ai due giudici per vedere quanto in realtà sanno l’uno dell’altro. Segno zodiacale, brano d’esordio e piatto preferito sono solo alcune delle domande personali alla quale i due giudici del talent più amato della tv, provano a rispondere (GUARDA TUTTI I VIDEO DI X FACTOR). Tra i due, è Emma Marrone a dimostrarsi più "sul pezzo" rispondendo a tutte le domande poste da Ludovico. Qualche incertezza si presenta alla domanda sul brano d'esordio di Manuel Zappadu, ma nonostante un po' di titubanza, anche questa risposta le viene data per buona. Mentre Emma si gongola per la sua vittoria, ecco che arriva il turno di Hell Raton. La prima domanda è semplice: "Di che segno è Emma?", con un piccolo aiuto da parte della cantante, Manuelito risponde in maniera corretta. Meno bene sul titolo del brano d'esordio della cantante nata a Firenze, Calore (2010). Risposta che non viene data per buona al giovane rapper e produttore discografico. Nessun dubbio invece sul piatto preferito di Emma, la sua passione per la trippa romana ormai non è più un segreto!