X Factor 2021: cosa sa Mika su Manuel Agnelli e viceversa?

Cosa sa Mika su Manuel Agnelli e viceversa? Il nuovo presentatore di X Factor 2021, Ludovico Tersigni, pone delle domande ai due giudici per vedere quanto in realtà sanno l'uno dell'altro. Si parte dal frontman del gruppo alternative rock Afterhours: Qual è il nome completo di Mika? Dopo aver risposto correttamente alla prima domanda, Michael Holbrook Penniman Jr., anche sulla seconda e la terza Manuel Agnelli, con un po' di fortuna e qualche aiuto, risponde in maniera corretta. L'incertezza arriva quando gli viene chiesto in quale altro lavoro si è cimentato in passato il cantautore libanese. Ma nonostante un po' di titubanza, anche questa risposta gli viene data per buona. Soddisfatto delle sue risposte, ecco che arriva il turno di Mika. Prima domanda difficilissima: Quale sport da ring ha praticato Manuel per 17 anni? Dopo diversi tentativi la risposta giusta arriva ed è boxe francese. Bene anche la risposta sul segno zodiacale, meno bene invece l'interrogativo sulla razza e il nome del cane di Agnelli. Sull'ultimo quesito, sulle passioni di Manuel oltre alla musica e alla letteratura, Mika sembra quasi sollevato. La risposta è sesso e pane.