La playlist musicale di Hell Raton

approfondimento

X Factor 2021: cosa sa Emma Marrone su Hell Raton e viceversa?

Come Manuel Agnelli, anche il più giovane tra i giudici svela la sua playlist personale. Appena sveglio Manuelito ha bisogno di carica e delle vibes giuste per iniziare la giornata, per questo il primo brano in play sarà Chop Suey! Dei System Of A Down. Mentre lavora, a metà mattinata, l’equilibrio e la concentrazione arrivano da un brano degli Audioslave, Like a Stone. A pranzo Hell Raton ama cimentarsi ai fornelli e lo fa a ritmo latino con un pezzo che lo riporta alle sue origini, Chan Chan dei Buona Vista Social Club. Quando vuole godersi i bei paesaggi che la natura gli mette davanti, la colonna sonora è un brano morbido come quello di Wilkinson, Becky Hill, Afterglow. Sul calare delle tenebre, magari in compagnia di amici, la scelta musicale ricade su un brano dalle sonorità tecno come No Goodbye di Paul Kalkbrenner.