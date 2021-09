Partenza col botto ( RIVIVI QUI LA PUNTATA ) per la puntata di esordio del talent show ( VAI ALLO SPECIALE ) più amato della tv, partenza col botto anche per uno dei tanti talenti che abbiamo visto esibirsi sul palco di questa nuova edizione di XF. Stiamo parlando di Erio che a 35 anni arriva da Livorno senza temere il giudizio dei giudici e riceve da questi una standing ovation totale, oltre ogni sua aspettativa! Gli applausi per lui sono scroscianti, per Mika è una bomba. L'artista livornese sembra arrivare da un altro pianeta. Spiazza e conquista.

Per mika erio è "una bomba"

approfondimento

gIANMARIA Volpato a X Factor 2021 con l'inedito I suicidi

Nel suo completo bianco candido con eye-liner blu elettrico a dipingergli gli occhi, l'artista senza tempo di X Factor 2021 canta una insidiosa cover di “Can’t help falling in love”, la canzone preferita di Mika, e i complimenti dei fab four non tardano a farsi sentire. L'entusiamo è alle stelle, lui mantiene il suo aplomb, con disinvoltura e sicurezza porta a casa quattro sì. Manuel Agnelli e Emma si sbilanciano: "Vorremmo lavorare con te", gli dicono. Erio lascia il palco con una certezza: il suo sogno può continuare. La sua è una strabiliante interpretazione degna di un talento va oltre la sua età e la sua dimensione di essere umano. Complimenti Erio, non vediamo l'ora di risentirti.