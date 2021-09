10/20

La cover di "Call out my name" per cantare l'amore per il padre scomparso: è la scelta di Karim, l’autodidatta dalle origini marocchine che viene dalla Basilicata. L’aspirante cantante ha bisogno di studiare, ma la base è interessante. “Sei elegante, sei sincero, devi fare tanto di più”, commenta Mika.

X Factor 2021, la prima puntata di selezioni