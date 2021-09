gIANMARIA Volpato a X Factor 2021 con l'inedito I suicidi

I microfoni si sono accesi sul palco di X Factor 2021 ( RIVIVI QUI LA PUNTATA ) ed è stato da subito grande show, i giudici Emma , Hell Raton , Manuel Agnelli , Mika , hanno accolto le due novità di questa edizione davvero inedita, l’arrivo in conduzione di Ludovico Tersigni e l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali, e hanno passato in rassegna i primi artisti arrivati davanti al loro tavolo per le Audition ( VAI ALLO SPECIALE ). T ra questi a distinguersi un giovane artista, gIANMARIA Volpato.

gIANMARIA rompe le barriere tra lui e i giudici

E' impossibile non restare toccati dalla sensibilità con cui il giovane talento si presenta e canta sul palco durante la prima puntata di selezioni (FOTO). L'artista si presenta con il suo inedito “I suicidi”, un testo di denuncia alla società che colpisce dentro ed emoziona profondamente chi lo ascolta. Le strofe del cantautore Gianmaria Volpato fanno volare, ci si dimentica insomma del luogo in cui ci si trova, così come Emma ha voluto sottolineare senza nascondere l'emozione. I giudici non possono che condividere, e tutti concordi e toccati dalla grazie del concorrente lo salutano con quattro sì.