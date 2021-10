gIANMARIA agli Home Visit di X Factor canta Rino Gaetano. VIDEO

Il giovane talento in squadra con Emma, porta in scena una sua speciale versione di “Mio fratello è figlio unico”, tra i brani più di personali Rino Gaetano. L'interpretazione conquista tutti, in primis la sua giudice che lo fa volare ai Live.

Tra i 12 concorrenti ( QUI LE FOTO ) che saranno i protagonisti degli attesissimi Live, troviamo gIANMARIA. Il concorrente, ancora una volta conquista tutti, e in particolare la sua giudice Emma che decide con grande determinazione ed entusiasmo di portalo ai Live ( X Factor 2021, rivivi qui gli Home Visit ). La scelta del giovane talento si dimostra originale e coraggiosa, vista anche la sua età, con la grinta che lo contraddistingue, porta in scena una sua versione rabbiosa di “Mio fratello è figlio unico”, tra i brani più di personali Rino Gaetano. E commuove. Inutile dire che il ragazzo"spacca", si muove con disinvoltura ed è pronto per le prossime sfide all'orizzonte.

gIANAMARIA vola ai Live di XF2021

approfondimento

I concorrenti di X Factor 2021. FOTO

Agli Home Visit il cantautore rap di soli 19 anni si è dimostrato all'altezza delle aspettative e del ruolo, a guardarlo sul palco sembra esserci nato. Del resto si era fatto notare fin dal suo esordio a XF dove lo abbiamo visto esibirsi sulle note del suo inedito “I suicidi” con un testo di denuncia alla società capace di emozionare profondamente chi lo ascolta. “Apri la bocca e ci sfondi la faccia”: queste le prime parole di Emma dopo aver sentito il brano per la prima volta. Altra rivelazione è stata ai Bootcamp con una seconda canzone scritta da lui “Mamma Scusa”. E siamo arrivati alla puntata di ieri sera in cui ha continuato sulla stessa scia emozionandoci con il brano “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano in parte riscritto dalla sua penna. Emma non ha dubbi, gIANMARIA è dei suoi e passa ai Live.