X Factor, la gara può cominciare con i 12 protagonisti pronti ai Live

Ecco chi sono i talenti scelti: gIANMARIA , Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra Emma ; Versailles , Edoardo Spinsante , e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton ; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli ; Fellow , Nika Paris e la band Westfalia per Mika . Saranno loro al centro dei Live in arrivo tra una settimana, da giovedì 28 ottobre su Sky e NOW , con la conduzione del nuovo frontman Ludovico Tersigni .

gli ascolti

Per la puntata degli Home Visit (RIVIVI QUI LA PUNTATA) lo show di Sky prodotto da Fremantle – su Sky Uno/+1 e on demand - ha raggiunto 622mila spettatori medi con una share del 2,4%, con una permanenza che si conferma sempre molto alta, al 64%. Nei sette giorni, sulla pay il quinto appuntamento ha ottenuto 1.400.000 spettatori medi. Sui social, con 302.320 interazioni totali in rilevazione linear, X Factor risulta primo contenuto della giornata per numero di interazioni; l’hashtag ufficiale #XF2021 (VAI ALLO SPECIALE) è entrato ancora una volta nella classifica dei Trending Topic Worldwide; nella chart italiana, è apparso durante la messa in onda per rimanerci poi per tutta la notte. Compaiono in questa classifica anche le parole Manuelito, Mika, Erio, Fellow, Emma (fonti: trends24.in).