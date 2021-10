Live di X Factor 2021, Baltimora presenta il suo inedito "Altro"

Con i suoi vent’anni Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, viene da Ancona e partecipa ai Live Show di X Factor 2021 (VAI ALLO SPECIALE) nel Roster di Hell Raton (QUI LA DIRETTA). Nonostante la giovane età studia e lavora come produttore musicale. Produce la musica di altri artisti e nonostante scriva la sua da anni non l’aveva mai resa pubblica, fino a oggi! Se alle Audizioni lo abbiamo visto portare per la prima volta su un palco il suo brano “Colore” suonato al pianoforte, stasera sul palco degli attesissimi Live sentiamo con quanto trasporto la sua voce riesce a farci viaggiare lontano. Il singolo “Altro”, dal vivo regala emozioni. E di emozioni a XF2021 ne proveremo tante, sempre nuove e mai scontate. Agnelli si complimenta per la contemporaneità e il lavoro di produzione, per Emma Baltimora non ha solo una bellissima voce, ma qualcosa da raccontare e questo è fondamentale. A fargli eco Mika che è daccordo con Manuel, "sei super rassicurante, sai controllare l'ambiente, ti muovi poco e senza sforzo e non è qualcosa che si può imparare". Hell Raton è felice, "il nostro lavoro è stato portare dalla cameretta al palco di XF quanto di buono c'è già".

Scopri di più sui concorrenti di X Factor 2021 sul sito ufficiale!