Live di X Factor 2021, con "Rebel" i Mutonia infiammano il palco

I Mutonia alias Matteo De Prosperis (Prostin), Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli hanno 27, 26 e 25 anni e vengono dal Lazio. Partecipano ai Live Show di X Factor 2021 ( QUI LA DIRETTA ) nel Roster di Manuel Agnelli che in una prima fase, alle selezioni, si era detto non completamente convinto sul loro conto: secondo lui i ragazzi avevano portato un brano (il loro singolo “Nervous breakdown”) fatto benissimo, ma con alcuni cliché di troppo dell’alternative rock. Successivamente però Agnelli si ricrede dando loro una seconda possibilità. Possibilità che i Mutonia sanno cogliere al meglio, tanto che ai Bootcamp lasciano il segno e ribaltano la percezione del loro mentore. La cover di “Rumour has it” di Adele li porta dritti agli Home Visit e da qui, sulle note di “Psycho Killer” dei Talking Heads volano ai Live dove stasera ci hanno regalato una performance entusiasmante con il loro inedito "Rebel". Mika è colpito dal sound: "Mi è piaciuto tanto". Per Hell Raton sono una scoperta: "Bravi davvero, complimenti". Per Agnelli "è il suono il linguaggio di questi ragazzi".

Rebel: il testo

I made a choice, I’m gonna get straight

Get some time, write your storyline

I won’t forget the place where I come from

Disagree! Take what you need

My scars, my sins, sometimes I’m on my knees

You turned my heart in stone, you left me all alone

I got a soul, yeah!

Rebel rebel

Can you feel it now?

Rebel rebel

Yeah

Constant hate’s been driving me insane

My social life has been compromised

My scars, my sins, and when I close my eyes

I see a war inside, I got to free my mind

I got a soul, yeah!

Rebel rebel

Can you feel it now?

Rebel rebel

Yeah



Yeah, I got a soul

Rebel rebel

Can you feel it now?

Rebel rebel

Yeah

Yeah, I got a soul

Rebel rebel

Can you feel it now?

Rebel rebel

Yeah