Live di X Factor 2021, VERSAILLES canta il suo "Truman Show"

Il ventiquattrenne Luca Briscese, in arte VERSAILLES, arriva da Potenza con tutta la voglia di volare alto, la sua identità è ben delineata, partecipa ai Live Show di X Factor 2021 (QUI LA DIRETTA) nel Roster di Hell Raton. Il suo stile crossover entusiasma Manuelito, il ragazzo sa mixare bene metal, hardrock e ancora hiphop ed elettronica. Il nome con cui ha scelto di farsi conoscere mira a sottolineare il suo desiderio di costruire qualcosa di rivoluzionario, proprio come ai suoi tempi fece il Re Sole con la costruzione della Reggia di Versailles. Stasera il talento lucano si presenta con lo stesso inedito che alle Audizioni gli aveva portato fortuna. “Truman Show” colpisce come al primo ascolto, ma l’emozione della diretta è unica, si fa sentire e trasmette energia allo stato puro. La voce profonda di VERSAILLES riscalda gli animi. Per Agnelli il giovane artista è "il punto di domanda di questa edizione, ma non è una critica", per Emma il pezzo sta in piedi ("tu però sei molto più forte di così"), Mika vuole sapere cosa c'è dietro: "Mi incuriosisci tanto". Hell Raton si dichiara felice per i complimenti ricevuti anche perché "siamo qui per svelare il mistero e siamo solo all'inizio".

