X Factor, al via i LIVE. Ospite della prima puntata Carmen Consoli

Finalmente ci siamo, il sipario si apre sui Live di XF2021, tutto è pronto per il momento più atteso e temuto, "il palco è lunghissimo e sembra di attraversare il Mar Rosso", come ci racconta Ludovico Tersigni nel corso della conferenza stampa milanese. Il conduttore non nasconde la paura ("da 0 a 10 quanto me la sto facendo sotto? 11!") e l'entusiasmo. Entusiasmo che accomuna tutti i protagonisti presenti alla presentazione ufficiale, talenti compresi. Nils Hartmann (Senior Director Original Productions Sky Italia) ricorda come quella dello scorso anno sia stata una sfida per via della pandemia, e come quest'anno si riparta con slancio "faremo la finale al Forum (scroscio di applausi n.d.r.) e in virtù del periodo che abbiamo passato, essere i primi a fare un evento live al Forum ci restituisce un po’ di quell’energia che ci è mancata. Ripartiamo con Carmen Consoli e pian piano ci proiettiamo verso la finale con i Coldplay".

Emma: "Io cerco la personalità, dopo viene la scrittura, ai Live si migliora con l’esperienza e questo vale per tutti. Alla base ci deve essere una grande presa di coscienza. Poi si cresce, nessuno nasce imparato. Non mi esercito a essere un buon giudice, mi pongo ai ragazzi da artista, cercando di dare loro tutto quello che ho imparato io, di XF la cosa che mi interessa sono le ore di sale prove, lavorando ai loro progetti, miglioro anche i miei. L’arte non è una verità assoluta e non è giudicabile, io lavoro in questo senso".

Hell Raton: "La mia è una squadra decisamente cross over, e vi giuro che sono più in ansia di loro, ma anche sono molto contento delle scelte. Abbiamo lavorato tanto per prepararci a questo show, e posso dire che dalle Audizioni a oggi tutti i miei ragazzi mi hanno sorpreso, è un team molto inaspettato anche nella loro presentazione dei brani. Lo scoprirete presto".

Manuel Agnelli: "Il senso della mia quinta partecipazione a XF è fare un racconto musicale, su tutto quello che succede oggi in giro per il mondo e questo è un ruolo fondamentale della trasmissione. E’ un racconto vivo per coinvolgere le persone, il mio primo punto di riferimento è il talento, il resto viene dopo. Arricchirsi attraverso la conoscenza di cose nuove, mai sentite prima è fondamentale, per tutti. Ed è il ruolo più importante del programma, far conoscere nuova musica".

Mika: "La mia è una squadra pop, ma non di quel pop sintetico fatto da uomini vestiti in abiti neri, volevo dipingere un’altra versione del pop senza confini geografici, unendo diversi generi a diversi luoghi. Questo mix di italiano e di inglese per esempio mi piace. Per me un gesto pop è un gesto di espressione di libertà. Ogni concorrente rappresenta una visione diversa del pop. Penso che i gesti radicali sono importanti ma c’è anche un pop poetico su cui io vorrei lavorare. Possiamo essere i più fighi del mondo ma se non provochiamo emozioni, non contiamo niente. C’è un sacco di lavoro da fare con tutti, loro sono qui per crescere e mettersi in pericolo".

Dopo sei settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco di X Factor 2021 (VAI ALLO SPECIALE). Da giovedì 28 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, che si presenta ai blocchi di partenza con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band. Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - confermatissimi in blocco per la seconda stagione - la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit. A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.

