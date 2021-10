1/13

Tra luci, coreografie, scenografie spettacolari e tanta musica, Ludovico Tersigni accoglie in studio la giuria e i 12 concorrenti, agguerriti come non mai per affrontare il primo Live Show dell'edizione 2021 di X Factor Italia.

X Factor 2021, la gara è entrata nel vivo: il racconto della prima puntata dei Live. VIDEO