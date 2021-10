X Factor 2021, "Tranquille mon coeur" è l'inedito di Nika Paris

Nikol Palascheva, in arte Nika Paris, ha sedici anni, ma dimostra più anni rispetto alla sua giovane età, non foss’altro per il coraggio, arriva infatti dalla Bulgaria da sola, in tasca un obiettivo preciso: superare le selezioni di XF (VAI ALLO SPECIALE) e diventare una cantante. Sceglie l’Italia e decide di stabilirsi a Milano perché la considera la città giusta dove scrivere musica. In punta di piedi, ma con grande grinta e determinazione, Nika partecipa a X Factor (suo desiderio da sempre) e convince Mika. Il suo giudice la porta ai Live (QUI LA DIRETTA) e in parte realizza il suo sogno. "C'era una volta una ragazza dell'Europa che non ha mai piantato bandiera, il suo è un viaggio incoscente che ci porta a conoscere un mondo": è con queste parole che Mika la presenta stasera. L’abbiamo vista esibirsi con naturalezza sulle note della cover di “Je veux” di ZAZ, e su quella di “Flou” di Angèle. La vena pop dimostrata agli Home Visit grazie alla cover de “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg, le vale il biglietto per i Live, ed è qui che stasera ci ha incantato con l’inedito "Tranquille mon Coeur". I giudici e i loro giudizi sono perfettamente allineati. Hell Raton: "Sei nata per il palcoscenico, sei una piccola popstar, sono molto soddisfatto". Agnelli la pensa allo stesso modo, "è difficile trovare qualcosa per cui criticarti, ma stai attenta ai lupi cattivi". Emma in francese le dice quanto straordinaria è stata la sua interpretazione. "Sei una piccola popstar", ribadisce. Mika non può che ringraziare "della fiducia e non preoccuparti dei lupi, ci penserò io".

Scopri di più sui concorrenti di X Factor 2021 sul sito ufficiale!