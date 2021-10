Nel corso del primo Live di XF2021, Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto portano in scena il loro inedito in “puro stile Westfalia”. ( QUI LA DIRETTA )

Sono carichi e incarnano tutta l’energia della loro età. Hanno 27, 29, 28 e 32 anni. Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto sono i Westfalia e vengono da Bologna, Milano e Porto Mantovano. Formano una band particolarmente unita, la complicità e l’alchimia è totale. Il loro genere, fin dalle prime selezioni ( VAI ALLO SPECIALE ), viene notato e apprezzato, e non solo dal loro giudice Mika secondo il quale sono tra i più forti di questa edizione, ma anche da Emma che non nasconde il suo entusiasmo considerandoli “una tra le band più forti che abbia sentito sul palco di X Factor 2021”. La voce del cantante Vincenzo è stata paragonata da Mika a un filo capace di cucire un sound molto complesso. Per Manuel Agnelli, i ragazzi hanno un dono speciale, rendere semplice e leggibile la complessità. E stasera sul palco dei Live lo hanno dimostrato con grinta ( QUI LA DIRETTA ). La giuria apprezza, a partire da Manuelito: "Io riconosco che siete affiatati, fate molta ricerca e questo è figo". "Siete musicisti notevoli, sono curioso di vedere dove andrete" gli fa eco Agnelli. Emma è entusiasta: "Anche se avete un unico difetto enorme, il vostro giudice fa delle presentazioni pessime, per il resto ok", Mika ribatte scherzosamente indispettito e si complimenta con i suoi concorrenti. "Avanti così!".

Goblin: il testo

Someday sometimes one thing that I never do

I’m grinding my axe for you

cause circumstances make me feel ill

So

They say union is strength so we show up like eager crowds, for what?

Even gold is no longer cool,

Am I a fool, am I a fool or what?

The reason for my anger…

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

We’ll raid you of all your self-doubts

All I need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

For a few days when I was young I thought of getting rid of you

But your axe has come back very soon

My anger’s found a way to overcome

So here I am,

The one who never gives up, never lets an opportunity slip,

Never sells out, I’d rather stand alone

The bully’s victim, the kid most likely to be self-destructive

I’ve grown up learning how to use my defects

But the goblins show up ready to claim his stakes

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

You know

We’ll raid you of all your self-doubts

All i need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

You know

We’ll raid you of all your self-doubts

All I need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that