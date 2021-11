X Factor 2021, attesa per la seconda puntata di Live. DIRETTA

Le assegnazioni dei Roster di Hell Raton e Manuel Agnelli a X Factor 2021 VIDEO





In vista del secondo Live i giudici hanno fatto le loro assegnazioni.



Manuel Agnelli per il suo Roster ha optato per un repertorio tutto straniero. “Town Called Malice” dei Jam per i Bengala Fire, “Limit To Your Love” (Versione di J. Blake) per Erio e “Closer” di Nine Inch Nails per i Mutonia.



Variegata la scelta di Hell Raton: BALTIMORA interpreterà "Parole Di Burro" di Carmen Consoli, VERSAILLES canterà “Fantasma” di Linea 77 e i Karakaz “SexyBack” di J. Timberlake.