X-Factor, Baltimora canta "Parole di burro" di Carmen Consoli. VIDEO

Per il secondo live di X Factor 2021 (SEGUI IL LIVEBLOG), Baltimora porta la cover di Parole di burro di Carmen Consoli (TUTTE LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE). Un'altra bella esibizione per il cantante del roster di Hell Raton (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI I ROSTER) dopo che nella prima serata aveva eseguito il suo inedito "Altro" (GUARDA IL VIDEO). Convincente per giudici e per il pubblico, che coi suoi voti gli ha permesso di passare il turno e andare avanti alla settimana prossima.

La presentazione di Hell Raton

“Lo conoscete come produttore, ha fatto musica per altri artisti, ora gli altri artisti possono restituirgli qualcosa”. Così Hell Raton presenta Baltimora e la sua cover di Parole di burro di Carmen Consoli.

Le parole dei giudici

Manuel Agnelli: “Parecchi applausi e te li meriti. Fare questo pezzo è un salto mortale emotivo. Sei uno dei pochi qui dentro che ha una sincerità totale quando canta. Mi è piaciuta la tua interpretazione, mi è piaciuta la produzione. L’unica cosa che non mi è piaciuta è quando usi il vibrato per ricordare un po’ l’originale. L’avrei evitato, non serve”. Per Emma, Baltimora si trova "sul palco giusto al momento giusto, lo stai facendo bene, stai portando la tua concezione personale della musica. E posso assicurarti che questo arriva e fuori da qui ti renderà una persona libera e salda”. Mika aggiunge: “Ci sono alcuni che arrivano e sono affascinanti e poi crolla tutto. Tu invece sei un ragazzo completamente normale e ogni volta che ti metti sul palco diventi ancora più interessante. Sei bravissimo e ogni volta che ti sento cantare voglio sapere di più quello che c’è dentro di te”. Hell Raton non può che essere soddisfatto dell'esibizione del suo talento.

Il testo di Parole di burro

Narciso parole di burro

Si sciolgono sotto l'alito della passione

Narciso trasparenza e mistero

Cospargimi di olio alle mandorle e vanità, modellami

Raccontami

Le storie che ami inventare, spaventami

Raccontami

Le nuove esaltanti vittorie

Conquistami, inventami

Dammi un'altra identità

Stordiscimi, disarmami e infine colpisci

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Narciso parole di burro

Nascondono proverbiale egoismo nelle mie intenzioni

Narciso sublime apparenza

Ricoprimi di eleganti premure e sontuosità, ispirami

Raccontami

Le storie che ami inventare, spaventami

Raccontami

Le nuove esaltanti vittorie

Conquistami, inventami

Dammi un'altra identità

Stordiscimi, disarmami e infine colpisci

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Abbracciami ed ubriacami

Di ironia e sensualità

Conquistami, conquistami, conquistami, conquistami