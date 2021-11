X Factor, gara a colpi di cover e Westfalia eliminati: il podcast

Il sound internazionale sospeso tra funk e new wave non è bastato alla band di Mika che ha perso il ballottaggio contro VERSAILLES. Ripercorri i momenti clou della puntata in cui la competizione è entrata nel vivo. La passione, la tensione … e soprattutto la musica. Gli highlights di quanto successo con il commento di Omar Schillaci e Federica Pirchio di Sky Tg24

Calano i titoli di coda sui Westfalia al secondo Live di X Factor (LO SPECIALE - LE FOTO DELLA SECONDA PUNTATA).

Il loro sound internazionale sospeso tra funk e new wave non è bastato. E non è bastata nemmeno la loro tecnica che li ha unanimemente posti una spanna sopra tutti gli altri artisti in gara. La band di Mika saluta, senza rimpianti ma con una strada ben delineata da percorrere.

Al ballottaggio con i Westfalia si salva VERSAILLES, promessa non ancora mantenuta di questa edizione. Avrà tempo per rifarsi. Ma senza particolare relax perché il terzo live si aprirà con un’altra eliminazione tra i due concorrenti meno ascoltati sulle piattaforme di streaming con il proprio inedito: ma questa è un’altra storia. Anzi. Sarà la prossima storia.

Quella appena andata in onda invece è stata una gara a colpi di cover. Un’arma molto meno scontata di quanto non si possa immaginare perché ogni artista deve combattere una battaglia musicale molto complessa tra personalizzazione del pezzo e confronto con la versione originale (a cui soprattutto il pubblico è legato). A convincere e vincere questa battaglia sono stati: Baltimora, Bengala Fire, Vale LP, Mutonia, (il solito) Erio e gIANMARIA, autore della performance più incisiva della serata (VIDEO). Bene ma non benissimo, almeno stando al giudizio dei giudici: Nika Paris e Fellow. Rimandati (alla prossima puntata): Le Endrigo, Karakaz e (il già citato) VERSAILLES.

Dal Podcast è tutto.