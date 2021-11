X Factor 2021, secondo Live: chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO

I Westfalia del Roster di Mika sono i primi eliminati del talent show di Sky. La loro interpretazione di “Hey Ya!” degli Outkast non ha convinto il televoto, né la giuria che sceglie di salvare VERSAILLES al ballottaggio finale. Appuntamento giovedì 11 novembre alle 21.15 su Sky Uno con il terzo Live X Factor 2021, nella seconda puntata di Live eliminati i Westfalia. VIDEO Condividi

Il Roster di Mika perde la prima sfida dei Live: la band dei Westaflia è eliminata al ballotaggio contro VERSAILLES. X Factor 2021, la cover dei Westfalia Dopo l’inedito “Goblin” (VIDEO) presentato la scorsa settimana (LE FOTO della prima puntata dei Live), la band si cimenta in una cover internazionale. Mika sceglie di assegnare al gruppo il brano “Hey Ya!” degli Outkast, un pezzo divertente ma non così semplice come potrebbe apparire. Per la loro esibizione i Westfalia non puntano solamente su sound e arrangiamenti, ma propongono una performance colorata, magnetica, fatta di abiti di scena e scenografia psichedeliche. Questo, però, non basta alla giuria.

I commenti dei giudici "Create una bellissima atmosfera ma ricevo poche emozioni", commenta Hell Raton sostenuto dal collega Manuel Agnelli, che aggiunge: “Se pensiamo a come suonate siete tecnicamente bravissimi, siete i migliori qui, ma non vedo un percorso. Non ho trovato questa cover esplosiva”. Il commento di Emma: “Io da voi mi aspetto qualcosa che nessuno qua dentro può fare. Ma stasera vi è mancata la scintilla che vi rappresenta". Chiude Mika: “Di fronte a questi commenti cercate di trarre le cose positive che sono state dette, che sono davvero tante”. La band risulta la meno votata della prima manche e si scontra al ballottaggio con VERSAILLES. I concorrenti sfoderano le loro carte migliori giocandosi il tutto per tutto a colpi di inediti e il solista rock del Roster di Hell Raton ha la meglio. I Westfalia devono abbandonare il talent show di Sky.