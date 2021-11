X Factor, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live

Dopo un esordio in cui è stato dato spazio agli inediti, i concorrenti affrontano le prime cover del loro percorso artistico dentro lo show Sky. Diretta su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 4 novembre dalle 21:15. Ecco quali brani canteranno

Tutto pronto per il secondo Live Show di X Factor 2021 (LO SPECIALE - IL PODCAST), in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW giovedì 4 novembre a partire dalle 21:15. Dopo una prima puntata senza eliminazioni dedicata agli inediti, si torna alle cover e ci saranno anche i primi concorrenti eliminati. La tensione, dunque, si alza.

Per l’occorrenza, come di consueto, i giudici Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika hanno assegnato i brani ai diversi componenti dei loro roster. Una selezione di canzoni bellissime, tra grandi classici e pezzi più recenti. Vediamo allora quali sono.