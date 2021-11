X Factor 2021, attesa per la terza puntata di Live. DIRETTA

Gazzelle ospite di X Factor Italia

Protagonista indiscusso della nuova scena musicale italiana e uno dei più importanti cantautori contemporanei, l'artista stasera sul palco di X Factor 2021 presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Fottuta Canzone”. Reduce dal successo del tour estivo, è pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 gennaio.

In soli 5 anni di carriera ha raccolto oltre 800 milioni di streaming, centinaia di concerti per tutta Italia e numerosi sold out nei palazzetti. Artista multiplatino con 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro, continua a collezionare certificazioni tra cui tra cui il platino per il suo ultimo disco “OK” e il quadruplo disco di platino per il singolo “Destri”.