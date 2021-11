Ed Sheeran sarà il super ospite del quinto Live Show di X Factor 2021 (GUARDA LO SPECIALE,) atteso per giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW.

Il cantautore arriva a X Factor nel pieno del successo travolgente del suo nuovo album ‘=’ che, in meno di una settimana dall’uscita, ha raccolto oltre 1 miliardo di stream. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale: 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi Premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK. Nel 2019 il colossale tour di due anni di DIVIDE è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album ‘÷’ è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino.