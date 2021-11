X Factor 2021, FELLOW conquista con “Nemesis” di B. Clementine. VIDEO

Un'altra esibizione delle sue, quella di FELLOW sul palco del terzo Live Show di XF2021 ( GUARDA CON NOI LA DIRETTA ), pulita, cristallina ed emozionante. Il concorrente del roster di Mika porta una cover impegnativa (così come ha avuto modo di raccontarci nel corso dei daily di XF), ma “Nemesis” di B. Clementine è nelle sue corde e grazie a questo brano ha finalmente realizzato il suo intento, quello di liberarsi sul palco a 360°, l'obiettivo, oltre alla performance era "non aver paura di essere me stesso", e FELLOW ci è riuscito. E l'esibizione di stasera lo traghetta al prossimo quarto Live Show di X Factor.

la presentazione di Mika

Nel presentare il suo concorrente, Mika ricorda la prima volta in cui gli si è spezzato il cuore, a 19 anni a Londra. E questo per dire che anche FELLOW come tutti noi ha provato lo stesso dolore come vuole dimostrare con la sua esibizione. Per dare voce a questa immagine il giovane Federico canta “Nemesis” di Benjamin Clementine, accompagnato da una surreale coreografia.

i commenti dei giudici

Hell Raton non ha dubbi, è entusiasta e non lo nasconde, queste le sue parole: "Sono contento per averti visto così sciolto, bravo davvero".

Manuel Agnelli si complimenta ironicamente per la sobrietà del suo giudice e si rivolge poi a FELLOW aggiungendo: "Hai tenuto testa a un pezzo molto particolare, è bello portare anche questo tipo di musica. La tua voce è sempre unica".

Anche per Emma è un sì, e ribadisce il grande talento dell'aspirante popstar: "La tua bravura è palese ed è anche per questo che spero di avere occasione di ascoltarti anche su altri territori, hai altre cartucce da sparare".

Mika raccoglie le opinioni e i giudizi dei colleghi, dopodiché spiega perché ha deciso di scegliere un pezzo non propriamente pop: "Ho comunque voluto scegliere questo pezzo perché voglio la sfida per il mio concorrente, voglio meno controllo e più cuore".