X Factor, Gazzelle presenta il suo nuovo singolo "Fottuta Canzone"

Dopo Dardust, protagonista dello speciale opening del terzo Live Show ispirato a COP26 e alla campagna Sky Zero, a salire sul palco di X Factor in qualità di ospite, è Gazzelle, uno dei più importanti cantautori contemporanei, che con le sue canzoni è capace di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori. Reduce dal successo del tour estivo, il musicista romano, pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 gennaio, stempera l'atmosfera tesa della gara e trasmette l'energia giusta alle aspiranti popstar sulle note di un omaggio a Vasco Rossi e del suo nuovo singolo "Fottuta Canzone", presentato in anteprima per noi.

Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, con 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro continua a collezionare certificazioni tra cui il platino per il suo ultimo disco “OK” e il quadruplo disco di platino per il singolo “Destri”. E alla domanda di Ludovico Tersigni che gli chiede che effetto fa tutto questo suo strepitoso successo, risponde: "E' travolgente, è cambiata la mia vita in meglio". Come è nata la sua nuova canzone? "In un momento in cui ero un po' arrabbiato, era un periodo complicato che ho tradotto e trasformato in musica". Una musica che ci fa sognare, grazie Gazzelle!