X Factor, Erio passa il turno con The greatest di Lana Del Rey. VIDEO

Non ha bisogno di presentazioni, l'artista livornese Erio torna sul palco di XF2021 (RIVEDI LA PUNTATA) e con il carisma che lo contraddistingue strega i giudici e il pubblico, con eleganza e senza alcun tipo di sforzo regala il meglio di sé. Dopo una settimana tosta per via dell’eliminazione dei suoi amici Westfalia (X Factor, gara a colpi di cover e Westfalia primi eliminati: il podcast) di cui sente tremendamente la mancanza, così come ci ha raccontato nel corso dei daily di XF, stasera ci ha regalato l'ennesima performance da dieci e lode. E lo ha fatto cantando una canzone che non conosceva, "The greatest" di Lana Del Rey: "E' la prima volta che canto qualcosa che non conosco, è una canzone malinconica nel giusto modo, mi piace e sono contento". Del resto al suo giudice Agnelli piacciono le sfide e con Erio non ci sono confini, tutto è possibile.