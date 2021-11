gIANMARIA spacca con il brano “Io sto bene” dei CCCP. VIDEO

gIANMARIA dopo aver ricevuto i complimenti di Vasco grazie alla sua interpretazione di “Jenny è pazza”, torna a conquistare i giudici e il pubblico di X Factor nel corso del terzo Live Show ( GUARDA CON NOI LA DIRETTA ). E se il suo sogno per il 2022 è cantare le sue canzoni assieme ai suoi fan, come ci ha svelato nel corso dei daily, possiamo iniziare a credere che questo suo sogno diventi realtà. Quella di stasera è stata una performance di altissimo livello che gli vale il passaggio al prossimo Live.

La presentazione di Emma

approfondimento

X Factor 2021, FELLOW conquista con “Nemesis” di B. Clementine. VIDEO

gIANMARIA reinterpreta “Io sto bene” dei CCCP - Fedeli alla linea, mettendoci del suo, annuncia Emma nel presentare il suo talento.



i commenti dei giudici

Mika non contiene il suo entusiasmo e commenta a gran voce: "Ecco come si deve trasformare un pezzo con una nuova anima, ecco un concorrente di X Factor che è una vera figata".

Manuelito: "Devo ammettere che ho guardato il daily e ti ho visto lavorare bene con il tuo giudice, sei stato bravo, sono sincero, mi hai stupito, hai rischiato nella maniera giusta".

Manuel Agnelli: "Non sono ben sicuro che tu sia consapevole di chi siano i CCCP, tu non sei adulto come lo erano loro, ma sei riuscito a esprimere un certo malessere, e saper trasformare il malessere in benessere per me significa fare musica".

Emma taglia corto, vuole essere sintetica, e gli chiede: "Come ti sei sentito sul palco? "Bene" è la risposta che le arriva e "a me interessa questo".