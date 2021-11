X Factor, Le Endrigo cantano "A far l'amore comincia tu"

Un'esplosione di energia sul palco del Teatro Repower. È quella che hanno portato Le Endrigo nel secondo live di X Factor 2021 (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE), con la loro personale (e decisamente rock) interpretazione di "A far l'amore comincia tu". Dopo l'esordio di una settimana fa con il loro inedito "Cose più grandi di te" (GUARDA IL VIDEO), la band che fa parte del roster di Emma Marrone (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI I ROSTER) si è dimostrata decisamente a suo agio anche con la prima cover (TUTTE LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE), grande omaggio a Raffaella Carrà, indementicabile artista scomparsa il 5 luglio scorso (GUARDA LA GALLERY DELL'ULTIMO SALUTO). Una performance che ha permesso a Le Endrigo di passare il turno e garantirsi la presenza anche per il prossimo live.

La presentazione di Emma

“Sono davvero onorata di aprire questa serata dedicata alle cover rendendo subito omaggio a un grande personaggio - così Emma ha introdotto l’esibizione de Le Endrigo e la loro cover di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà - grazie di tutto Raffaella, ti vogliamo bene e te ne saremo sempre sempre grati”.

Le parole dei giudici

Giudici poco convinti. Per Mika, “da una parte posso dire che tu canti bene, non c’è una nota sbagliata, è tutto perfetto. L’insieme, però, mi disturba tantissimo, c’era un momento in cui dicevo ok, altri in cui sentivo che era terribile”. Parole che non sono condivise dal pubblico del Teatro Repower. “Non voglio dire che non mi piace quello che vedo, conosco il vostro background e mi piace, ma non mi convince. Poi torno a casa e canto il vostro singolo. Ho il dubbio”.

Idee chiare per Manuel Agnelli: “Siete nati per stare sul palco, tu canti molto bene, avete della paraculaggine ma non c’è niente di male in questo. Quello che io contesto è proprio la formula. Fare in versione punk dei pezzi classici non è una novità, è diventata un po’ un cliché. Parafrasando Moretti: dite qualcosa di punk”.

Soddisfatta, invece, Emma: “Siete Le Endrigo e portate quello che siete realmente, avete portato un pezzo davvero complicato, si rischiava una versione non rispettosa, invece lo avete reso un bell’omaggio, lo avete fatto con la vostra personalità senza scendere a compromessi. Rimanete voi stessi perché questo vi farà onore dentro e fuori da qui”.

Il testo di A far l'amore comincia tu

A far l'amore comincia tu

(Ahahaha) A far l'amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

A far l'amore comincia tu

(Ahahaha) A far l'amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l'amore comincia tu

(Ahahaha) A far l'amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l'amore comincia tu

(Ahahaha) A far l'amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor