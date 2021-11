X Factor, Erio canta "Limit to your love" di James Blake. VIDEO

Un'altra esibizione di altissimo livello per Erio nel secondo live (IL LIVEBLOG) di X Factor (LO SPECIALE). Nella prima serata riservata alle cover, dopo aver cantato il suo inedito "Amore Vero" (GUARDA IL VIDEO) all'esordio al Teatro Repower, uno dei talenti del roster di Manuel Agnelli si è presentato con "Limit to your Love" di James Blake (LEGGI TUTTE LE ASSEGNAZIONI DELLA PUNTATA)

La presentazione di Manuel

Ecco la presentazione di Manuel Agnelli: "Erio è più di un cantante, più di un talento, è l'esempio della transizione che stiamo vivendo. Proviamo a raccontare cose rare come l’intimità, la riservatezza, la delicatezza. E proviamo a restituire al pubblico un po’ di sincerità",

Le parole dei giudici

Tutti i giudici sono convinti dalla performance di Erio. Emma sfiora le lacrime: “No Erio, non va bene, tu non mi puoi distruggere ogni giovedì così. La scelta di James Blake un po’ mi ha fatto anche immaginare il tuo reale percorso discografico. Sei stato super personale”. Per Mika "è la prima volta che ti vediamo con così tanta produzione intorno a te e non sei cambiato. In un senso molto positivo. Secondo me tu sei pronto, hai tanta esperienza e il fatto che hai deciso di venire a X Factor e lo fai in questa maniera qua è una bellissima cosa”. Sulla stessa lunghezza d'onda Hell Raton: “Sei consapevole di cosa ti stai giocando su questo palcoscenico, sei veramente completo e condivido quello che ti ha detto Emma, questa scelta musicale dà spazio alla tua voce”. Manuel non può che essere felice della prova del suo cantante: “Questa formula sicuramente ci ha aiutato a riprendere un attimo il controllo e abituarci anche a questo tipo di produzione. Hai una misura, uno stile, una delicatezza che si chiama talento”.

Il testo di Limit to your Love

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

There’s a limit to your care;

So carelessly there

Is it truth or dare?

There’s a limit to your care

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

There’s a limit to your care

So carelessly there

Is it truth or dare?

There’s a limit to your care

There’s a limit to your care

So carelessly there

There’s a limit to your care

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love