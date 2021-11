X Factor, gIANMARIA canta "Jenny è pazza" di Vasco Rossi. VIDEO

gIANMARIA si presenta al secondo live di X Factor 2021 (SEGUI IL LIVEBLOG) con una cover decisamente impegnativa. Completamente vestito di bianco canta “Jenny è pazza” di Vasco Rossi (TUTTE LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE). E il talento del roster di Emma (GUARDA LA GALLERY CON TUTTI I ROSTER) stupisce ancora, dopo averlo già fatto nella prima serata eseguendo il suo inedito "I suicidi" (GUARDA IL VIDEO).

La presentazione di Emma

Emma presenta gIANMARIA parlando di ciò che è il brano di Vasco Rossi: “Jenny è pazza è una canzone di 7 minuti, in controtendenza rispetto alle esigenze radiofoniche, ma è una canzone eterna. E ora gIANMARIA la canta, ed è la persona giusta, non ci vuole coraggio ma rispetto per fare un pezzo così”.

Le parole dei giudici

Mika lascia parlare gli applausi del pubblico prima di intervenire: “Evidentemente, per uno che ha un inedito così forte, è un passo difficile fare una cover. Secondo me la scelta di Emma è giustissima. Ho trovato questa cosa intima, l’hai fatta a modo tuo. E la più grande forza è la tua intimità”. Convinto anche un Hell Raton inizialmente scettico: “Avevo paura che mancasse del vissuto e invece hai dimostrato che puoi interpretare un brano in una maniera matura e renderlo tuo”. Per Manuel è una questione di “sensibilità innata, tu hai la sensibilità per cantare questo pezzo, tu hai quello che ci vuole, una delle cose più fresche e più sincere che ci siano state qui dentro”. Solo una parola per Emma: “Empatia”.

Il testo di Jenny è pazza

Jenny non vuol più parlare

Non vuol più giocare

Vorrebbe soltanto dormire

Jenny non vuol più capire

Sbadiglia soltanto

Non vuol più nemmeno mangiare

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny ha lasciato la gente

A guardarsi stupita

A cercar di capir cosa

Jenny non sente più niente

Non sente le voci che il vento le porta

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Io che l'ho vista piangere

Di gioia e ridere

Che più di lei la vita

Credo mai nessuno amò

Io non vi credo

Lasciatela stare

Voi non potete

Jenny non può più restare

Portatela via

Rovina il morale alla gente

Jenny sta bene

è lontano... la curano

Forse potrà anche guarire un giorno

Jenny è pazza

C'è chi dice anche questo

Jenny è pazza

C'è chi dice anche questo

Jenny ha pagato per tutti

Ha pagato per noi

Che restiamo a guardarla ora

Jenny è soltanto un ricordo

Qualcosa di amaro da spingere giù in fondo

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire