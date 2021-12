Una finale che non sta rispariamondo emozioni e colpi di scena, X FACTOR 2021 è giunto al suo appuntamento più atteso da parte del pubblico. Super ospiti internazionali la formazione britannica guidata da Chris Martin

Ludovico Tersigni ha alzato il sipario sull’appuntamento finale in cui verrà eletto il vincitore tra BALTIMORA , gIANMARIA , FELLOW e Bengala Fire ( LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI ).

Chris Martin e compagni sono tornati sul palco del talent-show più amato del piccolo schermo in qualità di super ospiti internazionali ( SEGUI LA DIRETTA ).

"Higher Power" e "My Universe" sono i brani proposti dalla formazione britannica che ha riscritto la storia della musica con singoli e album in grado di vendere milioni di copie.

Un’esplosione di colori, musica e coriandoli. I Coldplay non hanno eguali in quanto a esibizioni live, infatti anche questa sera il gruppo ha dato prova del suo straordinario talento.

I due singoli proposti sono gli estratti dal nuovo progetto discografico Music of the Spheres, pubblicato il 15 ottobre 2021 e già certificato disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 100.000 copie.