Si parte con i duetti ( RIVIVI LA PUNTATA ). Ogni artista sale sul palco con il proprio giudice. Intensità per la coppia Mika FELLOW , ritmo per BALTIMORA accompagnato alla batteria da Hell Raton, emotività attorno alla performance di gIANMARIA ed Emma e grande carica per i Bengala Fire che fanno ballare tutto il Forum di Assago con Manuel Agnelli al proprio fianco.

Tra ringraziamenti e la musica dei Coldplay, parte la seconda manche: best of. I Bengala Fire tornano a scaldare il palazzetto alternando XTC, Blur, The Kinks e The Fratellis. gIANMARIA A in salsa molto italiana emoziona con De Gregori, Vasco e CCCP. A tutta eleganza la performance di BALTIMORA che sfoggia Lucio Battisti, Carmen Consoli e Adele.

A salutare questa volta sono i Bengala Fire.