BALTIMORA è il vincitore di X Factor 2021. VIDEO

Il cantante del Roster di Hell Raton trionfa in una finale che ha visto i quattro concorrenti sfidarsi con duetti con i giudici, Best of e inediti. Secondo classificato è gIANMARIA , a chiudere il podio sono i Bengala Fire . Quarto posto per FELLOW

Per Hell Raton è la seconda vittoria in due edizioni.

La serata di BALTIMORA ha avuto inizio con una performance in duetto con Hell Raton con cui ha regalato al pubblico una performance davvero energetica che ha raccolto grande entusiasmo, in primis quello del giudice ( SEGUI LA DIRETTA ).

In seguito, Mika ha sentenziato: “Adesso qui, per la prima volta nella tua vita hai potuto prendere il tuo spazio sul palco, apprezzo tantissimo questa metamorfosi ”.

Subito dopo l'esibizione, la parola è passata ai quattro giudici, in primis a Manuel Agnelli che ha dichiarato: “Hai una naturale propensione per il pathos che reggi molto, molto bene”.

LA TERZA MANCHE DI BALTIMORA E I COMMENTI DEI GIUDICI

approfondimento

X Factor 2021, le assegnazioni dei giudici per la finale

BALTIMORA ha aperto la terza e ultima manche con l’inedito “Altro”, a presentarlo il suo giudice Hell Raton: “È arrivato il momento di volare”.

Dopo la performance, Manuel Agnelli ha espresso un grande apprezzamento: “Confermo quello che ho detto, hai un talento particolare nell’utilizzare i suoni”.

Emma ha proseguito: “Innanzitutto è una bellissima finale, Edo sai quello che penso di te e sono molto felice per te e che tu sia qui, in bocca lupo amico mio!”.

La parola è poi andata a Mika: “Tu non sei mai stato così forte come in questa performance, BALTIMORA nonostante qualsiasi cosa possa accadere questa sera, tu stai prendendo forma come artista”.

Infine, Hell Raton ha mostrato tutta la sua emozione: “Rischio di piangere stasera”.

la vittoria e i ringraziamenti di baltimora

Ai microfoni di Sky TG24 intervistato da Federica Pirchio, BALTIMORA ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e aiutato in questo suo meraviglioso percorso: "Voglio ringraziare quelli che mi sono stati vicino, in primis mia madre e mio padre che sempre con i piedi per terra hanno creduto in me, poi Manuelito, i giudici, Eliana (Guerra ndr), tutti quelli che hanno lavorato a X Factor, un grande grazie!"