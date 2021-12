11/15

Con il loro Best Of i Bengala Fire catapultano il pubblico in un viaggio attraverso il meglio del rock’n’roll di ieri e di oggi. La band di Treviso mixa sapientemente “Making Plans For Nigel” di XTC, “Girls & Boys” dei Blur e “Sunny Afternoon / Chelsea Dagger” di The Kinks / The Fratellis.

X Factor 2021, "Valencia" è l'inedito dei Bengala Fire che aprono i Live