gIANMARIA alla finale di X Factor 2021, il duetto con Emma

In diretta da uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, il Mediolanum Forum di Assago, per la finale di XF2021 (LA DIRETTA), un emozionatissimo gIANMARIA si esibisce duettando con Emma sulle note di “Sulla nostra relazione”, un pezzo datato 1978 del primissimo Vasco Rossi che ricordiamolo, ha già avuto modo di complimentarsi con il talento del roster di Emma, per la sua personale interpretazione di “Jenny è pazza” (IL VIDEO).