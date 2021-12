BALTIMORA alla finale di X Factor 2021, il duetto con Hell Raton

Quattro concorrenti chiamati a darsi battaglia per la vittoria finale di X Factor 2021 ( LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI ). BALTIMORA è l’artista del roster di Hell Raton che si esibisce per secondo al Mediolanum Forum di Assago , teatro dello show condotto da Ludovico Tersigni .

LA PRIMA MANCHE DI BALTIMORA

Nel corso della semifinale BALTIMORA ha stregato il pubblico proponendo "Resistenza" in duetto con Filippo Fulminacci e ricevendo numerosi commenti da parte dei giudici, tra questi Manuel Agnelli che ha sentenziato: “Il duetto ha funzionato, ti ha dato una dimensione nuova, più leggera. È bello vedere come la scuola romana abbia contaminato la nuova generazione”. Questa sera (SEGUI LA DIRETTA) BALTIMORA ed Hell Raton hanno regalato al pubblico una performance davvero energetica che ha raccolto grande entusiasmo, in primis quello del giudice.