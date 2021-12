X Factor 2021, le assegnazioni dei giudici per la finale

A XF2021 è tempo di finale, sono rimasti in 4 a sfidarsi sul palco del Mediolanum Forum di Assago giovedì 9 dicembre alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW : BALTIMORA, Bengala Fire, FELLOW e gIANMARIA. Nell'attesa, scopriamo insieme quali sono i brani che canteranno

Cresce l'attesa per l’ultimo, decisivo, appuntamento con lo show di Sky prodotto da Fremantle. La finale di questa edizione (LO SPECIALE) è attesa per giovedì 9 dicembre alle 21:15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. La gara sarà strutturata in tre manches: la prima, “Duetti”, a cui seguirà una eliminazione; la seconda, “Best Of”, ed un'ultima sfida a cui riusciranno ad arrivare solo 2 concorrenti con i propri inediti. La fine del percorso dei finalisti sul palco del talent show più amato del piccolo schermo è alle porte, nell'attesa scopriamo insieme quali sono i brani che ascolteremo nel corso della serata.