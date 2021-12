BALTIMORA si salva al ballottaggio con Erio durante la semifinale del Live Show di XF2021 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ). Il cantante del roster di Hell Raton viene salvato da tre giudici su quattro, che decidono di portarlo in finale assieme a gIANMARIA, FELLOW e i Bengala Fire. Erio , del roster di Manuel Agnelli , abbandona il sogno di XF ( Erio a sorpresa esce di scena. VIDEO ) ad un soffio dalla finalissima. A decretare la sua uscita è stato il voto di Mika: "Abbiamo di fronte due profili molto diversi ma entrambi eccellenti", commenta il giudice ( IL VIDEO ). Ciò detto il giudice elimina Erio, e a condividere la sua scelta c'è Emma. Manuel Agnelli è affranto, la sua delusione è massima, Erio non meritava di uscire: "E' l'elemento più originale di tutto il cast, la sua sensibilità andava protetta".

Nella prima parte della competizione, il concorrente producer del roster di Hell Raton , si è affiancato all’artista romano Filippo Fulminacci interpretando a due voci il brano "Resistenza". Per i giudici è stato "un duetto che ha funzionato" e che ha dato a BALTIMORA una dimensione nuova e più leggera.

Emma : “Sei uno dei pochi che si è messo in gioco ad XF, andando a sfrugugliare i generi musicali. Sei un produttore ma anche un cantante e lo fai molto bene”.

Manuel Agnelli : “Il duetto ha funzionato, ti ha dato una dimensione nuova, più leggera. È bello vedere come la scuola romana abbia contaminato la nuova generazione”.

Nella seconda manche, Manuelito sceglie per il cantante di Ancona il noto brano di Morgan, "Altrove". La canzone è il primo singolo da solista del frontman dei Bluvertigo. L'interpretazione di BALTIMORA colpisce positivamente i giudici che hanno apprezzato il pathos con cui ha cantato il giovane artista (IL VIDEO). Finito al ballottaggio con Erio, BALTIMORA propone il suo cavallo di battaglia per salvarsi e accedere così alla finale di giovedì 9 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (IL VIDEO). Chi sarà il trionfatore di XF2021? Scoprilo con noi in diretta su Sky Uno.