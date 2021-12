X Factor 2021, Erio (a sorpresa) esce di scena. VIDEO

Nella puntata che sancisce i finalisti di questa edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle ( RIVIVI CON NOI LA DIRETTA ), ad abbandonare la gara proprio a un passo dal traguardo è il concorrente del roster di Agnelli (l’unico ad arrivare alla penultima tappa di questa avventura con due concorrenti). Erio è fuori dai giochi dopo esser finito al ballottaggio con BALTIMORA . Sembra impossibile che qualcosa sia andato storto, ma tant'è. Il performer livornese deve abbandonare il talent show musicale ad un soffio dalla finalissima. Nonostante tutti i feedback positivi e i complimenti ricevuti finora, Erio non passa il turno . La scelta finale, la più ardua, è sulle spalle della giuria. "Abbiamo di fronte due profili molto diversi ma entrambi eccellenti, io elimino Erio", commenta Mika, ed Emma gli fa eco condividendo la scelta. FELLOW, Bengala Fire, gIANMARIA, BALTIMORA sono i finalisti di X Factor 2021. Manuel Agnelli non trattiene la sua totale delusione: "L'uscita di Erio per me è un fallimento, mio e della trasmissione". I colleghi dissentono, ma i giochi son fatti ed Erio (confuso per sua stessa ammissione), ringrazia e saluta prima di lasciare il palco.

Manuel Agnelli : “Erio è introverso, non si deve trasformare e diventare un trapezista o chissà chi altri, deve essere quello che è, quella è la sua versione più aperta, con tutta la delicatezza naturale che ha, io sono contentissimo per te, bravo Erio”.

Mika : ”A me piaci tantissimo, la tua sincerità e la tua voce fisiologicamente è unica, diversa da tutti, il sound è fantastico, ti sei messo in gioco con un pezzo pop, però per me mancava un po’ di libertà totale, goditi quello che stai facendo”.

Emma : ”Confermo quello che ho detto fino a oggi, tu sei un artista molto intimo e particolare, un grandissimo trasformista. Ti ho trovato in linea con una canzone non tua stasera. Ho sentito delle armonizzazioni perfette e questo fa capire che tu sei la tua voce, complimenti”.

Ancora una volta il trentacinquenne livornese regala tutto se stesso, ai giudici e al pubblico che lo adora. Sul palco Fabiano Franovich non ha rivali, la musica è decisamente l’arte attraverso la quale riesce a esprimersi al meglio, lo ha dimostrato puntata dopo puntata, fin dal suo debutto. Da quel momento ( VIDEO ) in cui alle selezioni si è presentato con l’insidiosa cover di “Can’t help falling in love” di Elvis, canzone preferita di Mika, non ne ha sbagliato una. L'inimitabile aplomb, la disinvoltura con cui si muove, la bravura e la sicurezza che trasmette ne fanno un artista con la A maiuscola. E poco importa se appare "troppo" introverso.

la cover dei Radiohead, Amore Vero e l'uscita di scena

L'esibizione di Erio sulle note dei Radiohead convince i giudici, e non fa certo pensare all'imminente eliminazione. Emma continua a ripetere le stesse cose fin dal primo giorno, "Erio è un artista complesso e non ha mai avuto un momento di smarrimento, come tutti gli artisti complessi è difficile stargli dietro. Tu sei come la fede, bisogna credere in te, sei un grandissimo artista ed è giusto che tu porti avanti la tua arte". Per Mika, Erio ha fatto una cosa estrema e si dice contento per lui. Manuelito: "Hai fatto una cosa estrema e mi sei piaciuto". Agnelli riconferma l'ammirazione per il suo talento. Ma a questo punto si arriva all'inaspettato ballottaggio con BALTIMORA. I concorrenti cantano entrambi il proprio cavallo di battaglia. A convicere è Edoardo Spinsante del Roster di Hell Raton.

A decidere sull'uscita di scena di Erio sono Emma e Mika secondo il quale Erio ha bisogno di spiegare le sue ali altrove, "ho visto una luce in te che è diminuita e tu hai bisogno di far esplodere le tue ali, il pubblico c'è, con tutto il rispetto del mondo, è tempo di volare fuori da X Factor". Manuel Agnelli è basito: "Erio è l'elemento più originale di tutto il cast, la sua sensibilità andava protetta perché non si vede mai, non in televisione. E' un fallimento per la trasmissione". Di parere diverso i colleghi giudici.

Le parole di Erio



"Vorrei ringraziare tutti, i giudici per primi, tutte le persone che mi hanno ascoltato, anche quelli che non mi hanno fatto i complimenti e tutti coloro che lavorano dietro e davanti alle quinte, è stata un'esperienza umana bellissima e non so cosa dire per il resto perché sono un po' confuso".