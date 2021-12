X Factor 2021, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

A XF2021 è tempo di semifinale, scopriamo insieme quali sono i brani che ascolteremo giovedì 2 dicembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno, sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - IL PODCAST

Per BALTIMORA, reduce dal ballottaggio contro Nika Paris, gIANMARIA, Erio, Bengala Fire e FELLOW, che ha schivato per un soffio l'eliminazione battendo Le Endrigo al primo ballottaggio del quinto Live, la resa dei conti si avvicina. I cinque talenti rimasti in gara sono pronti a sfidarsi fino all'ultima nota pur di arrivare a calcare il palco della Finale di XF2021 (LO SPECIALE - IL PODCAST). In attesa di conoscere chi sarà il vincitore di questa straordinaria edizione, è tempo di Semifinale, dove ci aspettano tantissime sorprese e forti emozioni. Giovedì 2 dicembre la puntata sarà divisa in due manches, la prima in cui i nostri concorrenti avranno l'opportunità di duettare con grandissimi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale, e la seconda in cui i semifinalisti si sfideranno con delle cover scelte insieme ai loro giudici.



Scopriamo insieme quali quali sono i brani che ascolteremo a partire dalle 21.15 in diretta su Sky Uno, sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.