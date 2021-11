X Factor, attendi con noi la quinta puntata di Live. DIRETTA

Il quinto Live: le assegnazioni di Manuel Agnelli

La scorsa settimana Erio è finito al ballottaggio contro i Mutonia, uscendo vincente dallo scontro. Così il cantante è pronto a mostrare sul palco nuove sfacettature del suo talento, giocandosi il tutto e per tutto per ottenere un posto in semifinale.

Stasera Erio ci farà ascoltare l'inedito "Fegato" e la cover di "Bird Guhl" di Antony & The Johnsons.

Repertorio misto anche per i Bengala Fire che canteranno in italiano la loro "Amaro mio" e in inglese un'interpretazione di "Girls & Boys" dei Blur.