X Factor, Le Endrigo e Nika Paris eliminati al quinto Live. VIDEO

Il quinto elettrizzante Live Show di XF2021 (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) si è aperto sulle note di "Shivers" con il super ospite della serata Ed Sheeran (IL VIDEO) che dopo la sua esibizione, ha lasciato la parola (e la voce) ai sette concorrenti in gara. Sette che sono diventati ben presto sei, dopo aver cantato il proprio inedito infatti, al ballottaggio finiscono FELLOW e Le Endrigo. E sono proprio i ragazzi del roster di Emma ad uscire per sempre dalla competizione.



Le Endrigo hanno avuto la possibilità di far ascoltare “PANICO”, il cui testo e musica portano la firma di 3 dei 4 componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini) e la produzione invece è realizzata da Frenetik&Orang3. Dopo “Cose più grandi di te”, il loro manifesto contro la mascolinità tossica, portano un messaggio chiaro e diretto nei riguardi di chi soffre di attacchi di panico. Messaggio che è sicuramente arrivato, ma che non è bastato a convincere la giuria.



I giudizi dei giudici

Mika elimina Le Endrigo, Emma elimina FELLOW (come è giusto che sia), Manuel Agnelli che non si aspettava questo ballottaggio, alla fine elimina Le Endrigo, per lui FELLOW è più a fuoco. Manuelito chiude il cerchio, è lui ad avere l'ultima parola, suo malgrado. Non è una scelta facile, "è doloroso ma devo farlo, a malincuore elimino Le Endrigo". La gara continua nella seconda manche per gli altri sei concorrenti.