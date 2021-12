X Factor, i duetti: gIANMARIA canta Spaccacuore con Samuele Bersani

La penultima tappa di questa avventura targata XF2021 (LA DIRETTA), vede i cantanti impegnati in due manche di cover, la prima, aperta da Erio, è costituita da cinque straordinari duetti con grandi artisti, tra questi Samuele Bersani, tra i più importanti cantautori italiani con una carriera costellata di riconoscimenti da parte di pubblico e critica, cinque volte vincitore della Targa Tenco, l’ultima delle quali nell’edizione di quest'anno per il suo disco Cinema Samuele. Sulle note della sua hit Spaccacuore ("un monumento dei sentimenti" per dirla con le parole di Emma), Samuele Bersani duetta con gIANMARIA che colpisce nel segno ricevendo i complimenti spassionati dell'artista. Il diciottenne di Vicenza del roster di Emma che ricordiamolo, ha ricevuto anche i complimenti di Vasco Rossi grazie alla sua interpretazione di “Jenny è pazza” (IL VIDEO), è visibilmente emozionato, ma come sempre lucido, nonostante l'aria trasognata che lo contraddistingue. Il suo è un talento innato, e non solo per la sua giudice e mentore Emma. Ma anche e sopratutto per un artista del calibro di Bersani, "chapeau"!