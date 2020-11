Già, perché la sensibilità non è mica una colpa. Anzi. «La colpa è di chi ti ci fa sentire, in colpa».

Un tempo per vivere la felicità come un’improvvisa vertigine.

Sette anni. Tanto è passato dall’ultimo album di Samuele Bersani . Lo stesso tempo che tutti abbiamo impiegato ad arrivare in seconda elementare dalla nascita. Una vita intera, almeno per chi 7 anni li ha appena compiuti. O semplicemente un tempo necessario, quando dobbiamo ricostruirci.

Nasce da qui, da una sensibilità non bagnata dalla colpa, “Cinema Samuele” l’ultimo lavoro di Bersani. Un album intenso, curato, levigato, covato e poi consegnato a un pubblico che in questi lunghi sette anni lo ha atteso. Con pazienza e speranza. «Cosa per nulla scontata. Questo disco arriva dopo un po’ di tempo e poteva essere ben ignorato… perché si cade in un dimenticatoio molto in fretta oggi».