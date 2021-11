X Factor, gIANMARIA vola alto sulle note di "Stella di mare" di Dalla

Di bianco vestito, l'etereo talento del roster di Emma infiamma ancora una volta il palco di XF2021 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ), e se nel corso del terzo Live Show lo abbiamo visto spaccare con un brano del 1986 degli storici CCCP, stasera lo ritroviamo con la stessa energia e grinta, ma sulle note di un classico del cantautorato italiano, "Stella di mare" . Con la sua penna gIANMARIA ha riscritto le strofe dell’amatissimo pezzo di Lucio Dalla rendendolo come sempre unico e molto emotivo. Vola alto il giovane vicentino e ci porta con sé nei territori inesplorati della sua arte.

I commenti dei giudici

Mika: “Sono sincero, apprezzo la tua incoscienza, la apprezzo tantissimo, e questa tua incoscienza ti aiuta, ha un grandissimo valore, ammetto che c’è qualche imprecisione nella tua esibizione, ma è niente in confronto al fatto che tu resti te stesso".



Hell Raton: "Mika mi ha rubato le parole, al diavolo la perfezione, tu sai affrontare il rischio e rispetti anche molto bene la sfida, restiamo sempre senza parole, è vero, puoi sempre migliorare, ma ti dico bravo".



Manuel Agnelli: "Sono d’accordo con i miei colleghi, ti ho apprezzato e spero tu vada in finale. Te lo dico perché voglio essere sincero, stasera hai tenuto bene il ritornello, ma non mi è piaciuta l’operazione che ho trovato un po’ violenta, le tue parole però mi sono piaciute, e ripeto che sei uno degli autentici talenti di questa edizione, ti voglio in finale".



Emma: "Stai facendo un percorso coerente fin dall’inizio, ti piace giocare con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Hai rispettato e riportato alla tua maniera il pezzo di Dalla. Nelle tue parole ho percepito che hai capito cosa intendeva Lucio. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e lui amava lavorare con i ragazzi giovani, ti avrebbe apprezzato se ti avesse sentito stasera".