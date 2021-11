X Factor, quarto live alla “Fuori in 60 secondi”. Il podcast

Doppia eliminazione, la prima alla fine di una manche in cui gli artisti si sono giocati la permanenza in gara con un minuto di inedito. Secondo atto con una sfida a colpi di cover. I momenti clou della puntata, la passione, la tensione della gara… e soprattutto la musica. Gli highlights di quanto successo con il commento di Omar Schillaci e Federica Pirchio di Sky Tg24

Quarto live alla “Fuori in 60 secondi”.

Una prima manche in cui tutti i nove artisti si giocano la permanenza in gara in 60 secondi di inedito (X FACTOR LO SPECIALE - FOTO) . Uno dietro l’altro. Nessuna pausa. Nessuno commento dei giudici. Nessun tempo per metabolizzare. Nove performance e un eliminato: VERSAILLES, che non è riuscito a con convincere il pubblico.