X Factor 2021, VERSAILLES dice addio alla gara

La prima manche del quarto Live Show di XF2021 vede l'uscita di scena di VERSAILLES nel roster di Manuelito. Dopo la giostra degli inediti e il duetto speciale di Emma e Mika sul palco insieme per la prima volta, la gara continua per gli altri otto concorrenti che si sfideranno a suon di cover. SEGUI CON NOI LA DIRETTA

Il quarto elettrizzante Live Show di XF2021 (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) si apre con l'amata e odiata "giostra", l'esibizione a catena dei nove concorrenti rimasti in gara che ha visto l'uscita di scena di VERSAILLES. Ciascun concorrente, con tutto il proprio talento ha riproposto uno dopo l’altro i brani originali già noti al pubblico. Lo spettacolo intenso ed emozionante ci ha condotto dritti alle note dolenti della prima eliminazione secca della serata, il televoto ha deciso che VERSAILLES deve abbandonare il sogno di arrivare in finale. La sua esibizione non ha convinto il pubblico da casa e niente ha potuto il suo giudice e mentore, Hell Raton. Mika lo aveva detto che ci sarebbero state delle sorprese e così è stato, almeno per il giovane concorrente uscente. La gara continua con due concorrenti a testa per Emma con Le Endrigo e gIANMARIA, Hell Raton con Baltimora, Mika con Fellow e Nika Paris, Manuel Agnelli unico finora a conservare il trio originario con Bengala Fire, Erio e Mutonia.

VERSAILLES dice addio al sogno di arrivare in finale

Il ventiquattrenne Luca Briscese, in arte VERSAILLES non nasconde l'emozione e la sorpresa davanti al verdetto. I suoi saluti e i suoi ringraziamenti sono per tutti, "i giudici, Ludo, i fan, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, grazie a tutti raga, vi voglio bene".