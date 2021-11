Live di X Factor 2021, Erio strega sulle note dei Clash. VIDEO

Non ha bisogno di presentazioni, l'artista livornese Erio del roster di Agnelli, torna sul palco di XF2021 con un pezzo dei Clash portando in scena un'inedita versione di “London Calling” ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ).

Con il carisma di sempre il cantante livornese del roster di Manuel Agnelli che nel terzo Live aveva stregato tutti sulle note di The greatest di Lana Del Rey (un brano a lui sconosciuto), stasera spiazza pubblico e giuria con un pezzo degli storici Clash. Ancora una volta, l’artista “venuto da un altro pianeta”, ammalia e lascia senza parole, si supera puntata dopo puntata, non c'è molto altro da dire. E come Emma stessa ha più volte voluto sottolineare anche a suo discapito nell'ambito della competizione, Erio ha qualcosa che altri non hanno. E comunque sia, le parole non bastano, a parlare è la musica (RIVIVI QUI LA PUNTATA).