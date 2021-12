approfondimento

X Factor 2021, le assegnazioni dei giudici per la finale

È il 14 dicembre 2017 quando i Måneskin salgono sul secondo gradino del podio dell’undicesima edizione del talent-show più amato del piccolo schermo dando il via a quella carriera che in poco tempo li avrebbe visti trionfare a livello mondiale. Nel corso di questi mesi X Factor (GLI OSPITI DELLA FINALE) ci ha abituati a continue emozioni ed esibizioni spettacolari, non potevano quindi non essere Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a inaugurare la serata conclusiva di questa edizione (LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI).