Rock in Rio 2022, annunciata la presenza dei Måneskin

L’appuntamento con la musica di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è per l’8 settembre 2022

Dal palco degli MTV Europe Music Awards a quello del programma statunitense The Voice, i Måneskin stanno proseguendo la loro corsa in testa alle classifiche ottenendo sempre maggiori consensi a livello internazionale.

Poco fa la produzione di Rock in Rio ha svelato la presenza della band all’evento che avrà luogo l' 8 settembre 2022 .

I Måneskin ospiti a The Voice USA, il video dell'esibizione

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Alcuni giorni fa i Måneskin ( FOTO ) hanno regalato al pubblico statunitense un medley dei brani Beggin’ e Mammamia sul palco della trasmissione The Voice.

I Maneskin in smoking e papillon agli American Music Awards 2021. FOTO

Inoltre, il gruppo è stato tra i performer degli American Music Awards e degli MTV Europe Music Awards , in questa seconda occasione i Måneskin hanno anche conquistato la vittoria nella categoria Best Rock .

MTV EMA, tutti i vincitori: i Måneskin trionfano come Best Rock

approfondimento

Moda, tutti i look dei Måneskin. La fotostoria

La formazione ha così ringraziato il pubblico: “Best Rock, andiamo! Questo premio ha un grande valore per noi. Grazie agli MTV Europe Music Awards per tutte le candidature e per averci permesso di suonare su un palco così da sogno e grazie infinite a tutti coloro che ci hanno supportato e votato, vi amiamo!”.